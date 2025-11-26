Eon will zusammen mit Partnern wie der französischen Vinci-Gruppe ein Megawatt-Ladenetz für E-LKW in Zentraleuropa bauen. Dafür hat das Konsortium von der EU eine Förderzusage über 70 Millionen Euro erhalten. Eon hat gemeinsam mit den Partnern Voltix und GreenWay eine Förderzusage der EU für das Infrastrukturprojekt HDV-E erhalten. Ziel des Projekts ist der Aufbau eines grenzüberschreitenden Megawatt-Ladenetzes zur Elektrifizierung des europäischen Schwerlastverkehrs. Die Europäische Union will ...

