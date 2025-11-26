Seit September verweisen wir auf die Stärke der Gilead-Aktie und ein wahrscheinliches Ausbruchsszenario. Nachdem zuletzt ein neues Allzeithoch markiert wurde, könnte der finale Breakout jetzt erst folgen. Am 30. Oktober 2025 legte Gilead Sciences seine Zahlen für das dritte Quartal vor und übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 3 Prozent von 7,545 Milliarden US-Dollar ...

