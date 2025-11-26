Weltweiter Exklusivvertrag: FGR vermarktet künftig Graphenpaste für Solarzellen

Anzeige / Werbung

First Graphene hat den exklusiven Zugang zur globalen Vermarktung einer neuartigen, graphenbasierten Kohlenstoffpaste erhalten. Die conductive Paste wird bereits erfolgreich in Perowskit-Solarzellen von Halocell eingesetzt und soll künftig weltweit zur Anwendung kommen. Laut Unternehmen ermögliche das Produkt erhebliche Effizienzsteigerungen bei gleichzeitig reduzierten Produktionskosten.

First Graphene hat den exklusiven Zugang zur globalen Vermarktung einer neuartigen, graphenbasierten Kohlenstoffpaste erhalten. Die conductive Paste wird bereits erfolgreich in Perowskit-Solarzellen von Halocell eingesetzt und soll künftig weltweit zur Anwendung kommen. Laut Unternehmen ermögliche das Produkt erhebliche Effizienzsteigerungen bei gleichzeitig reduzierten Produktionskosten.

Exklusivlizenz für PureGRAPH-basierte Spezialpaste

Das Unternehmen teilte mit, es habe mit Halocell eine auf zwölf Monate angelegte Vereinbarung geschlossen. Diese sichere First Graphene die weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung einer Kohlenstoffpaste, die das hauseigene Graphenprodukt PureGRAPH enthalte.



Halocell erhalte im Rahmen des Abkommens eine Lizenzvergütung in Höhe von zehn Prozent auf die weltweiten Produktverkäufe. Zudem wolle Halocell die Graphenpaste weiterhin zur Herstellung seiner marktfähigen Perowskit-Solarzellen einsetzen. Diese neue Vereinbarung erweitere die bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die bereits durch ein gemeinsames Forschungsprojekt und eine Entwicklungspartnerschaft seit 2022 bestehe.