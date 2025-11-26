Weltweiter Exklusivvertrag: FGR vermarktet künftig Graphenpaste für Solarzellen

Anzeige / Werbung
First Graphene hat den exklusiven Zugang zur globalen Vermarktung einer neuartigen, graphenbasierten Kohlenstoffpaste erhalten. Die conductive Paste wird bereits erfolgreich in Perowskit-Solarzellen von Halocell eingesetzt und soll künftig weltweit zur Anwendung kommen. Laut Unternehmen ermögliche das Produkt erhebliche Effizienzsteigerungen bei gleichzeitig reduzierten Produktionskosten.
First Graphene hat den exklusiven Zugang zur globalen Vermarktung einer neuartigen, graphenbasierten Kohlenstoffpaste erhalten. Die conductive Paste wird bereits erfolgreich in Perowskit-Solarzellen von Halocell eingesetzt und soll künftig weltweit zur Anwendung kommen. Laut Unternehmen ermögliche das Produkt erhebliche Effizienzsteigerungen bei gleichzeitig reduzierten Produktionskosten.
Exklusivlizenz für PureGRAPH-basierte Spezialpaste
Das Unternehmen teilte mit, es habe mit Halocell eine auf zwölf Monate angelegte Vereinbarung geschlossen. Diese sichere First Graphene die weltweiten Rechte zur Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung einer Kohlenstoffpaste, die das hauseigene Graphenprodukt PureGRAPH enthalte.
Halocell erhalte im Rahmen des Abkommens eine Lizenzvergütung in Höhe von zehn Prozent auf die weltweiten Produktverkäufe. Zudem wolle Halocell die Graphenpaste weiterhin zur Herstellung seiner marktfähigen Perowskit-Solarzellen einsetzen. Diese neue Vereinbarung erweitere die bestehende Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die bereits durch ein gemeinsames Forschungsprojekt und eine Entwicklungspartnerschaft seit 2022 bestehe.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)