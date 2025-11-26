© Foto: adobe.stock.com

Das Jahr 2025 war in vielerlei Hinsicht ein schwieriges Jahr für den Cannabis-Sektor. Eine grundlegende Verbesserung der fundamentalen Rahmenbedingungen blieb aus. Was könnte den Cannabis-Aktien 2026 blühen?DEA als Zünglein an der Waage Eine grundlegende bzw. strukturelle Verbesserung der Rahmenbedingungen für Cannabis-Unternehmen kann nur mit einer Neueinstufung von Cannabis durch die DEA (Drug Enforcement Administration) einhergehen. Noch immer wird Cannabis in Schedule I geführt. In dieser Risikoklasse befinden sich neben Cannabis Substanzen wie unter anderem LSD und Heroin. Seit Monaten wird auf eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III gehofft. Diese Neueinstufung würde für …