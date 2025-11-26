© Foto: adobe.stock.comDas Jahr 2025 war in vielerlei Hinsicht ein schwieriges Jahr für den Cannabis-Sektor. Eine grundlegende Verbesserung der fundamentalen Rahmenbedingungen blieb aus. Was könnte den Cannabis-Aktien 2026 blühen?DEA als Zünglein an der Waage Eine grundlegende bzw. strukturelle Verbesserung der Rahmenbedingungen für Cannabis-Unternehmen kann nur mit einer Neueinstufung von Cannabis durch die DEA (Drug Enforcement Administration) einhergehen. Noch immer wird Cannabis in Schedule I geführt. In dieser Risikoklasse befinden sich neben Cannabis Substanzen wie unter anderem LSD und Heroin. Seit Monaten wird auf eine Neueinstufung von Cannabis in Schedule III gehofft. Diese Neueinstufung würde für …Den vollständigen Artikel lesen
