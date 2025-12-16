Während die Insolvenzrate in Deutschland stetig ansteigt, gibt es dennoch auch Lichtblicke in einzelnen Branchen. So konnte die Meyer Werft nach der letzten Insolvenz mitten in der laufenden Sanierung einen Großauftrag an Land ziehen, der die Auslastung der in Papenburg ansässigen Werft bis in die 2030er-Jahre sichert. Die am gestrigen Montag unterschriebene Absichtserklärung über 10 Mrd. EUR kommt von dem Schweizer Kreuzfahrtunternehmen MSC Cruises. Die Details sollen im Laufe des ersten Halbjahres ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.