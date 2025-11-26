Tesla hat seinen bislang größten Supercharger-Standort mit insgesamt 164 Ladepunkten vollständig in Betrieb genommen. Bereits im Juli gingen 84 Supercharger ans Netz, nun kamen weitere 80 hinzu. Der fast vollständig autarke Ladepark in Kalifornien wird von einer elf MW großen Photovoltaik-Anlage und zehn Megapacks mit insgesamt 39 MWh versorgt. Bereits vor einem Jahr kündigte Max de Zegher, Director, Charging North America, Europe Middle East & Africa, ...

