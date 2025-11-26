Neural Therapeutics/Hanf.com expandiert: Zwei neue Standorte stärken Präsenz in Deutschland

Anzeige / Werbung

Neural Therapeutics Inc. setzt seine Wachstumsstrategie in Deutschland fort: Durch die Beteiligung an Hanf.com erweitert das Unternehmen sein Filialnetz auf 19 Standorte in ganz Deutschland. Hanf.com verzeichnet ein starkes Umsatzwachstum und plant, seine Präsenz auf dem deutschen CBD-Markt weiter auszubauen.

Neural Therapeutics Inc. ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen, das sich auf pflanzliche Therapieansätze zur Behandlung von psychischen Erkrankungen spezialisiert hat. Gleichzeitig ist Neural durch seine Beteiligung an Hanf.com im CBD- und Hanf-Einzelhandel tätig und setzt seine Expansionsstrategie mit der Eröffnung von zwei neuen Hanf.com-Geschäften in Norddeutschland fort.

Wachstum auf dem deutschen CBD-Markt

Durch seine 30,75-prozentige Beteiligung an CWE European Holdings, der Muttergesellschaft von Hanf.com, baut Neural Therapeutics (WKN A3EGH1, ISIN CA64134N2032) seine Einzelhandelspräsenz in Deutschland weiter aus. Mit den neuen Geschäften in Bielefeld und Herford umfasst das Netzwerk nun 19 Standorte bundesweit. Aufgrund der fortschreitenden Expansion verzeichnete Hanf.com bereits 2024 ein Umsatzwachstum von rund 65 Prozent - von rund drei auf knapp fünf Millionen Euro - bei einer operativen Marge von rund 11 Prozent. Auch der Online-Shop entwickelte sich positiv. Hier stieg der Umsatz von 0,5 auf rund 0,7 Millionen Euro.

Vorhersehbare Umsätze, strategische Perspektive

Die erfolgreiche Investition in Hanf.com verschafft Neural Therapeutics neben der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung eine zweite Geschäftssäule. Während die Entwicklung neuer psychedelischer Therapien für psychische Erkrankungen das Potenzial hat, langfristige Einnahmen zu generieren, sorgen die kommerziellen Aktivitäten von Hanf.com bereits heute für einen grundlegenden Wertzuwachs.

Hanf.com bedient einen wachsenden Markt in Deutschland mit einem geschätzten Kundenpotenzial von rund zehn Millionen Verbrauchern im Hanf- und CBD-Segment. Der kombinierte Ansatz aus stationärem Einzelhandel, Online-Vertrieb und Großhandel ermöglicht eine flexible Anpassung an regionale Marktbedingungen und regulatorische Entwicklungen. In einem Umfeld, in dem die Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen zur Schulmedizin wächst, positioniert sich das Unternehmen in einem zukunftsorientierten Segment.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Enthaltene Werte: CA64134N2032