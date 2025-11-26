DJ Rheinmetall bekommt Munitionsauftrag im 3-stelligen Mio-Euro-Bereich

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Rheinmetall hat einen Auftrag im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Lieferung von Streumunition an ein nicht genanntes NATO-Land erhalten. Wie der Rüstungskonzern am Mittwoch mitteilte, wird die Auslieferung im ersten Quartal 2026 beginnen und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Streumunition wird mit von Rheinmetall entwickelten Panzerabwehrsprengköpfen ausgestattet und in Italien von RWM Italia mit Unterstützung des Partners UVision Air hergestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2025 10:36 ET (15:36 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.