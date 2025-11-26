Meta plant ab 2027 verstärkt auf KI-Chips von Alphabet zu setzen und sich damit strategisch von Nvidia unabhängiger zu machen. Der potenzielle Milliarden-Deal könnte den Markt für KI-Beschleuniger massiv verändern und die Konkurrenz zwischen den Tech-Giganten verschärfen. Gleichzeitig sieht sich Meta weltweit zunehmender regulatorischer Kontrolle gegenüber - mit Untersuchungen in Italien und Einschränkungen in Singapur, während in der EU eine ...

