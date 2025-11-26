Salzgitter-Aktien konnten heute zulegen und waren mit einem knackigen Tagesgewinn von 11,63 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 33,98 Euro, das Tageshoch hat man mit 34,00 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 2 x kaufen und 4 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 22,50 Euro und 45,00 Euro sehr weit auseinander. Die Analysten können sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
