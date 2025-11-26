Siltronic-Aktien konnten heute zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 6,44 Prozent der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 46,96 Euro, das Tageshoch hat man mit 47,42 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 2 x kaufen und 4 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 48,00 Euro und 70,00 Euro. Fünf von sechs Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
