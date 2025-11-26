Commerzbank-Aktien konnten heute zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 5,80 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 34,45 Euro, das Tageshoch hat man mit 34,49 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 1 x kaufen, 4 x halten und 2 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 22,40 Euro und 37,00 Euro. Drei von sieben Analysten sehen einen Kursgewinn, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS