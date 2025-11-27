Bioxyne liefert weitere MDMA-Charge für bahnbrechende klinische Studie in Victoria

Anzeige / Werbung

Zweite Lieferung innerhalb von zwei Wochen

Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6) setzt ein klares Zeichen im Bereich innovativer Therapien: Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Breathe Life Sciences (BLS) hat ihre zweite Charge pharmazeutisch hergestellter MDMA-Kapseln an das Eastern Health Department der Regierung von Victoria ausgeliefert.

Das MDMA kommt in einem richtungsweisenden klinischen Versuch im öffentlichen Gesundheitswesen zum Einsatz. Ziel ist die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit einer besonders schwer behandelbaren Doppel-Diagnose: posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) in Kombination mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPD). Bioxyne positioniert sich damit als Australiens erster inländischer Anbieter von pharmazeutischem MDMA und Psilocybin - zwei Substanzen, die zunehmend als Therapieoptionen bei psychischen Erkrankungen erforscht werden.

Ein dynamischer Wachstumsmarkt nimmt Gestalt an

"Die Auslieferung unserer zweiten Lieferung in weniger als zwei Wochen zeigt die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit unserer GMP-Produktionsstätte in Australien", erklärt CEO Sam Watson. "Wir sind stolz darauf, die von der Regierung Victorias geleitete klinische Forschung zur MDMA-gestützten Therapie direkt zu unterstützen und Patienten mit therapieresistenter PTBS echte Hoffnung zu bringen. Mit weiteren Bestellungen in Australien und wachsendem internationalem Interesse entwickelt sich dieses Segment schnell zu einem bedeutenden Wachstumstreiber - neben unserem Kerngeschäft mit medizinischem Cannabis und Gesundheitsprodukten."

Die zügige Auslieferung unterstreicht nicht nur die operative Effizienz des Unternehmens, sondern verweist auch auf eine wachsende klinische Nachfrage im Bereich psychedelischer Therapien - ein Bereich, der bislang stark reguliert war, nun aber zunehmend in den Fokus innovativer Behandlungskonzepte rückt.

Fokus: Öffentliche Gesundheitsversorgung und Therapiewirksamkeit

Der laufende klinische Versuch wird am Box Hill Hospital sowie weiteren Standorten von Eastern Health durchgeführt. Ziel ist es, die Machbarkeit und Akzeptanz von MDMA-unterstützter Psychotherapie innerhalb des öffentlichen Gesundheitssystems Victorias zu untersuchen. Gleichzeitig sollen erste Hinweise auf eine mögliche Steigerung der Wirksamkeit und eine Verkürzung der Behandlungsdauer für Patienten mit PTBS oder komplexer PTBS und gleichzeitiger BPD erhoben werden.

Der Studienansatz zielt auf eine der besonders herausfordernden Patientengruppen ab - ein Segment, das bislang nur unzureichend versorgt werden konnte. Mit dem Engagement von Bioxyne und der Unterstützung durch die Regierung Victorias entsteht nun die Chance, den Zugang zu wirksameren Therapien grundlegend zu verbessern.

