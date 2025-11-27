Die Aktien der Rüstungswerte konnten am Mittwoch wieder etwas zulegen. Unter den drei großen deutschen Werten Rheinmetall, Hensoldt und Renk konnte sich Rheinmetall am stärksten entwickeln. Knapp zwei Prozent ging es bei der Aktie wieder nach oben. Damit konnte die Aktie wieder in den seit einigen Monaten ausgebildeten Seitwärtstrendkanal zurückkehren.Derweil konnte Rheinmetall einen weiteren Auftrag vermelden. Rheinmetall hat von einem NATO-Mitglied einen umfangreichen Auftrag für sogenannte HERO-Kamikazedrohnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...