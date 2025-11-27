© Foto: ARK InvestAlphabet rast Richtung 4 Billionen - und Cathie Wood legt massiv nach. Auslöser: Meta sondiert den Einsatz von Googles KI-Chips. An der Wall Street mehren sich Stimmen, dass die Marktordnung kippen könnte.Cathie Wood hat ihren Blick erneut auf Alphabet gerichtet und am Dienstag insgesamt 174.293 Aktien gekauft - ein Schritt, der erfolgte, während die Bewertung des Konzerns in Richtung der Marke von 4 Billionen US-Dollar läuft. Der Großteil entfiel auf den Flaggschiff-ETF ARK Innovation mit mehr als 113.000 Aktien, gefolgt von ARKQ, ARKW und ARKX. Beim Alphabet-Schlusskurs von 323,64 US-Dollar entspricht das einem Kaufvolumen von rund 56,4 Millionen US-Dollar. Auslöser der jüngsten …Den vollständigen Artikel lesen
