München (www.anleihencheck.de) - NVIDIA veröffentlicht einen Rekordumsatz von 57 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025 und trotzt aktuellen makroökonomischen Herausforderungen, so das Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG im aktuellen "Aktienanleihen Investor".NVIDIA habe kürzlich beeindruckende Rekordergebnisse veröffentlicht und festige damit seine Rolle als Schlüsselakteur der industriellen Revolution, die von Künstlicher Intelligenz (KI) vorangetrieben werde. Das Unternehmen habe einen Umsatzzuwachs von 22% gegenüber dem Vorquartal Q2 2025 und 66% gegenüber dem Vorjahresquartal Q3 2024 verzeichnen können. Mit seinen innovativen GPU-Technologien und Softwarelösungen treibe NVIDIA die Entwicklung von KI-Anwendungen branchenübergreifend voran, was das starke Wachstum und die gestiegene Marktkapitalisierung über 1 Bio. US-Dollar erkläre. Trotz dieses Erfolgs bleibe NVIDIA empfindlich gegenüber den makroökonomischen Bedingungen, vor allem der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve, die die allgemeine Marktentwicklung maßgeblich beeinflusse (NVIDIA Corp., 19.11.2025). ...

