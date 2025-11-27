EQS-News: GoingPublic Media Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2025



27.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GoingPublic Media AG: Neunmonatszahlen 2025 München, 27. November 2025 - Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre nicht testierten

9-Monats-Zahlen zum 30.9.2025. Der Umsatz lag in der AG mit 993 TEUR um 13,6 % unter dem Vorjahresniveau (1,15 Mio. EUR), das Ergebnis bei +22 TEUR (Vj. +60 TEUR). Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf +33 TEUR (Vj. +63 TEUR). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf rund 400 TEUR. Ursachen für den Umsatzrückgang waren die schwierige Marktlage sowie Investitionen in große Veranstaltungen (Being Public Conference, Finance Day - Wachstumskapital für die Life Sciences), in deren Zuge einige Aktivitäten mit geringem Umsatzanteil (Specials, Events) aufgegeben wurden. Der nur geringe Ergebnisrückgang trotz zweistellig rückläufiger Umsätze ist auf die im März 2025 erfolgte Veräußerung der BondGuide Media-Anteile und den daraus erzielten Beteiligungsertrag zurückzuführen. Für das vierte Quartal sowie für das Gesamtjahr 2025 geht GoingPublic Media weiterhin von schwarzen Zahlen aus. Ansprechpartner bei Rückfragen: GoingPublic Media AG, Markus Rieger, Vorstand, Tel. 089-2000 339-0, E-Mail: rieger@goingpublic.de Über die GoingPublic Media AG: Die 1998 gegründete GoingPublic Media AG ( www.goingpublic.ag ) zählt zu den führenden Medienhäusern rund um Unternehmensfinanzierung und Investment-Themen. Die Gruppe betreibt drei cross-mediale Plattformen, fokussiert auf den Kapitalmarkt (Kapitalmarkt Plattform GoingPublic), Familienunternehmen/Mittelstand (Plattform Unternehmeredition, Fachmagazin FuS) und die Lebenswissenschaften (Plattform Life Sciences). Jede Plattform besteht aus Magazin-, Online-, Social-Media- und Event-Aktivitäten. Rund 25 Magazin-Ausgaben jährlich und zwei Online-Portalen ( www.goingpublic.de ; www.unternehmeredition ) stehen drei LinkedIn Präsenzen sowie ca. 15 Events pro Jahr gegenüber. Die GoingPublic Media AG (WKN 761210) notiert im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse (Handel auf Xetra) sowie in M:access, dem Mittelstandssegment der Börse München.



27.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News