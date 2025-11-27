Köln (ots) -Kleiner Kobold ganz groß! Aktuell begeistert Pumuckl im Kino seit seinem grandiosen Start auf Platz 1 der Charts alle Generationen. Jetzt stellt er endlich auch die RTL-Welt wieder auf den Kopf: Ab 4.12.2025 starten auf RTL+ sieben brandneue Folgen der von klein und groß geliebten Erfolgsserie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (produziert von NEUESUPER). Zu Weihnachten beschert RTL dem Kobold beste Sendeplätze und holt ihn zusätzlich am 25. und 26.12. ins lineare Programm. Ab dem 3. Januar 2026 macht der Pumuckl schließlich noch TOGGO unsicher.Vom 4. bis 8.12. wird es bei RTL Deutschland zum Streamingstart der neuen Folgen die "Pumuckl Days" geben - u. a. wird RTL+ an diesen Tagen in Kobold-orange erstrahlen. Weitere koboldige Aktionen sind geplant, so auf Social Media, im RTL-Programm, auf RTL.de und für die Presse im Media Hub: Dort wird Pumuckl sein Unwesen in und um die Pressemitteilungen treiben.Doch der Kobold kann noch mehr: Die brandneue "Pumuckl Show" mit Moderator Tobi Krell (produziert von Seapoint) startet mit zwei Ausgaben am 20. und 27. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr bei RTL (und eine Woche vorab auf RTL+). Mit folgenden prominenten Gästen: Tom Beck, Ilka Bessin und Ingo Zamperoni in Show 1 und Yvonne Catterfeld, Jens "Knossi" Knossalla und Mark Forster in Show 2. Tobi Krell hat es sich übrigens nicht nehmen lassen, auch in der Serie eine Gastrolle zu übernehmen: In Folge 4 "Pumuckl geht Campen" wirkt er als Journalist Herr Stabenbuch mit.Ein exklusives Interview mit O-Tönen von Tobi Krell zur Show und zu seinem Gastauftritt in der Serie hören Sie im Media Hub. Alle Sendedaten, Infos und Fotos zur Pumuckl-Serie und -Show sind in der Pressemappe sowie im Programmkalender im Media Hub zu finden.Weitere frische Folgen der neuen, zweiten Staffel folgen zu Ostern 2026 - mit noch mehr frischem Schabernack und noch mehr Pumuckl-Magie.Für "Neue Geschichten vom Pumuckl" ist eine Audiodeskription über die App "Greta" verfügbar. Für Hörgeschädigte ist die Sendung über fast alle digitalen Verbreitungswege mit Untertiteln empfangbar. Voraussetzung für den Empfang via DVB-S/S2, DVB-C oder DVB-T2 HD ist eine Unterstützung des "DVB-Subtitle"-Standards durch das verwendete Gerät. Unterstützt das Empfangsgerät diese technische Norm, sind die Untertitel einfach per Knopfdruck über die Fernbedienung des Gerätes abrufbar.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Jovan Evermann | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74234 | jovan.evermann@rtl.deAndré Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deMirko Dzewas | Senior Manager Kommunikation & PR Audio | T: +49 221-456-74308 | mirko.dzewas@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6167240