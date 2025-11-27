Wolftank hat die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei eine deutliche operative Verbesserung hervorgehoben, die durch Kostendisziplin, eine verbesserte Produkt- und Projektmix sowie organisatorische Maßnahmen, einschließlich des Ausstiegs aus nicht-kerngeschäftlichen Märkten, vorangetrieben wurde. Der Umsatz für die ersten neun Monate blieb insgesamt stabil, unterstützt durch eine starke Nachfrage in den Bereichen Wasserstoff und erneuerbare Energien, während der Bereich Umweltdienstleistungen eine gewisse Schwäche zeigte. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2025 und signalisierte eine Erholung für das Jahr 2026, untermauert durch Effizienzmaßnahmen und einen soliden Auftragsbestand. Wir erwarten, dass sich die Erholung kontinuierlich fortsetzt, und obwohl das Ziel einer EBITDA-Marge von 10% ambitioniert ist, stärken die strukturellen Verbesserungen und die disziplinierte Umsetzung des Unternehmens eine positive mittel- bis langfristige Perspektive. Wir halten an unserer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 7,50 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wolftank-group-ag





