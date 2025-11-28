Original-Research: Wolftank Group AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Wolftank Group AG
Wolftank stellt im Zuge eines Strategie-Updates ambitionierte Mittelfristziele vor
Wolftank hat am 21.11. ein umfangreiches Strategie-Update präsentiert. Darüber hinaus wurden jüngst die Zahlen für Q3/25 vorgelegt.
Neue Wachstums- und Innovationsfelder im Visier: Im Rahmen der 'GreenLead 2030'-Strategie beabsichtigt Wolftank, über die Kernkompetenzen in den beiden Geschäftssegmenten Umweltdienstleistungen (Dekontamination belasteter Böden, Recycling von Materialien und Stoffen, Tanksanierung etc.) sowie Wasserstoff & Erneuerbare Energien (u.a. H2-Tankanlagen) neue Wachstums- und Innovationsfelder zu erschließen. Im Fokus des Unternehmens stehen zunächst die folgenden drei Bereiche:
Turnaround in 2026 erwartet: Für das kommende Geschäftsjahr 2026 wurde im Zuge des Strategie-Updates außerdem ein Umsatz zwischen 130 und 135 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 6 bis 7% in Aussicht gestellt, was weitgehend unseren Erwartungen entspricht. Die Guidance für 2025 (Umsatz 121-123 Mio. EUR; EBITDA zw. -1,0 und 0,5 Mio. EUR; adj. EBITDA zw. 1,5 und 3,0 Mio. EUR) bekräftigte der Vorstand. Untermauert wird der avisierte Turnaround durch das laufende Kostensenkungsprogramm, das laut Vorstand durch allgemeine Strukturanpassungen inklusive im Personalbereich (1,6 Mio. EUR), die Zentralisierung des Einkaufs (1,2 Mio. EUR) sowie Divestments (1,1 Mio. EUR; u.a. Verkauf einer nicht-strategischen Tochtergesellshaft in Brasilien) zu Einsparungen von rund 4 Mio. EUR p.a. führt. Nicht zuletzt trägt die Einführung eines gruppenweiten ERP-Systems zu einer geschärften Organisationsstruktur zum Start des neuen Geschäftsjahrs bei.
Aufwärtstrend in Q3: Nach den jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 7,6% yoy auf 29,9 Mio. EUR. Auf das Segment Umweltdienstleistungen entfiel ein wieder verbesserter Quartalsumsatz von 27,4 Mio. EUR (H1: 45,1 Mio. EUR). Wasserstoff & Erneuerbare Energien zeigte die projektbedingten Schwankungen und trug 2,5 Mio. EUR (H1: 15,7 Mio. EUR) bei. Für das Schlussquartal stellte der CEO mit Blick auf die Auftragspipeline auch hier aber wieder ein zweistelliges Umsatzniveau in Aussicht. Insgesamt verfügte Wolftank zum 30.09. über einen nach wie vor starken Auftragsbestand i.H.v. >150 Mio. EUR, wovon ca. 35 Mio. EUR noch im laufenden Jahr verumsatzt werden sollen. Ergebnisseitig gelang in Q3 bei einem bereinigten EBITDA von 1,1 Mio. EUR (H1: -0,1 Mio. EUR) unterjährig bereits der operative Turnaround. Maßgeblich hierfür waren eine strikte Kostendisziplin, ein verbesserter Produkt- und Projektmix sowie die Wiederinbetriebnahme einer Recycling-Anlage, die bis August wartungsbedingt stillgestanden hatte. In den Bereinigungen sind wie erwartet eine einmalige Rückstellung i.H.v. 2,5 Mio. EUR für das erstinstanzliche Urteil über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien enthalten (vgl. Comment vom 21.08.2025) sowie der positive Einmaleffekt von 1,1 Mio. EUR aus u.a. der Entkonsolidierung der Tochtergesellschaft in Lateinamerika. Ohne Berücksichtigung dieser Adjustments ergab sich für Q3 ein EBITDA von -0,5 Mio. EUR (9M: -2,7 Mio. EUR). Ein Erreichen der Guidance impliziert somit für Q4 eine weitere Verbesserung des EBITDAs auf >1,7 Mio. EUR. Wir positionieren uns am unteren Ende der Guidance-Bandbreite.
Prognosen für 2026ff. bestätigt: Wir erachten die Visibilität hinsichtlich des Markterfolgs in den dargestellten Innovationsfeldern derzeit noch als gering und das Umsatzziel 2030 vor diesem Hintergrund als ambitioniert. In unseren Prognosen nehmen wir zum Ende der Dekade einen Konzernumsatz von knapp 169 Mio. EUR an, was im Zeitraum 2025-2030 einer CAGR von 6,6% gleichkommt. Dies erscheint uns als organische Wachstumsrate für die Gruppe nach wie vor realistisch. Margenseitig rechnen wir nach einer deutlichen Erholung auf 5,9% (EBITDA-Marge) in 2026 mit einer weiteren Steigerung auf 8,7% bis 2030. Auch an dieser Prognose halten wir zunächst unverändert fest. Darüber hinaus können wir derzeit noch nicht final abschätzen, welche CAPEX-seitigen Maßnahmen bei Wolftank zur Erschließung der neuen Innovationsfelder vonnöten sind. Die in unserem Bewertungsmodell antizipierte durchschnittliche Investitionsquote von 2,4% bis 2030 erscheint uns in Anbetracht der Wachstumspläne eher niedrig.
Fazit: Der europäische Markt bietet für Wolftank u.E. zu genüge Wachstumspotenziale, zumal EU-Richtlinien wie die Soil-Health-Directive, die PFAS-Verordnung oder das Batterie-Recyclinggesetz das Geschäftsmodell des Greentech-Spezialisten - anders als in den USA - auch regulatorisch untermauern. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir die strategische Fokussierung des Managements auf organisches Wachstum vornehmlich in Europa sowie die Straffung der internen Strukturen in der Gruppe. Dennoch bleiben wir mit unseren Prognosen vorerst - verglichen mit den Zielen des Unternehmens - sehr vorsichtig positioniert. Ungeachtet dessen sehen wir infolge der schwachen Geschäftsentwicklung im Übergangsjahr 2025 sowie der damit einhergehenden negativen Kursperformance der Aktie (YTD: -45%) das Chance-Risiko-Verhältnis mittlerweile wieder als attraktiv an. Unter der Annahme eines erfolgreichen Turnarounds in 2026 ist Wolftank derzeit mit einem sehr moderaten Forward-EV/EBITDA-Muliple von 6,5x bewertet. Wir empfehlen die Akie daher bei einem unveränderten Kursziel von 7,00 EUR wieder zum Kauf.
+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++
Über Montega:
Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet
Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: research@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2237648 28.11.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group