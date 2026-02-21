Anzeige
Mehr »
Samstag, 21.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Newsflow: Ein Gold-Asset in der Champions League der Geologie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
20.02.26 | 17:35
1.740,00 Euro
-0,20 % -3,50
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.731,001.742,0020.02.
1.732,001.740,0020.02.
Small- & Micro Cap Investment
21.02.2026 07:22 Uhr
263 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Maritime Rüstung 2.0: Warum Rheinmetall, Renk und Harvest Technology das "Blue Growth"-Jahrzehnt dominieren

Anzeige / Werbung

Vom stählernen Schiffbau zur digitalen Festung: Die maritime Verteidigung erlebt 2026 eine historische Neubewertung. Während geopolitische Spannungen den Schutz kritischer Unterwasser-Infrastruktur zur Priorität machen, verschieben drei Unternehmen die Grenzen des technisch Machbaren.

Die Ozeane sind im Jahr 2026 mehr als nur Handelswege; sie sind die Nervenstränge der globalen Wirtschaft. Angesichts der hybriden Bedrohungen gegen Gaspipelandschaften und Tiefseekabel hat sich das Investitionsklima im Verteidigungssektor massiv gewandelt. "Maritime Sicherheit" ist vom Nischenthema zum milliardenschweren Wachstumstreiber avanciert. Dabei zeigt sich: Der Erfolg auf See wird heute nicht mehr allein durch die Größe der Flotte, sondern durch die Überlegenheit in der Vernetzung und Antriebseffizienz entschieden.

Rheinmetall AG: Der Aufstieg zum maritimen Systemhaus

(WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009)

Der Düsseldorfer DAX-Konzern Rheinmetall hat in den letzten 24 Monaten eine bemerkenswerte Metamorphose vollzogen. Lange Zeit primär als "Panzerschmiede" wahrgenommen, hat Rheinmetall durch die strategische Integration der Marinesparte der Lürssen-Gruppe seine maritime Schlagkraft vervielfacht.

Die Strategie ist klar:?Vertikale Integration.Rheinmetall liefert nicht mehr nur Einzelkomponenten, sondern fungiert als Generalunternehmer für hochkomplexe maritime Plattformen. Durch die Verschmelzung von Sensorik, Effektoren (Waffensystemen) und digitaler Einsatzführung (Combat Management Systems) besetzt der Konzern die lukrativsten Stellen der Wertschöpfungskette. Analysten sehen hier einen entscheidenden Vorteil: Da Marinen weltweit nach interoperablen Lösungen suchen, die nahtlos mit NATO-Systemen kommunizieren, ist Rheinmetalls Fokus auf digitale Standardisierung ein zentraler Wachstumshebel. Das Ziel, den Umsatz im maritimen Bereich bis 2030 signifikant zu steigern, erscheint angesichts der aktuellen Auftragslage für Korvetten und Fregatten im europäischen Raum mehr als realistisch.

Renk Group AG: Effizienz als strategische Ressource

(WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730)

Wenn es um maritime Mobilität geht, führt kein Weg an Augsburg vorbei. Die Renk Group hat sich als unverzichtbarer Rückgrat-Lieferant für moderne Antriebstechnologien etabliert. In einer Ära, in der Schiffe leiser, schneller und wartungsärmer sein müssen, sind die Hochleistungsgetriebe von Renk der Goldstandard.

Finanzjournalistisch betrachtet ist Renk ein Musterbeispiel für ein "Mission Critical"-Unternehmen. Die Produkte sind so tief in die Konstruktionspläne internationaler Werften integriert, dass ein Wechsel des Zulieferers oft mit enormen Kosten und Zeitverzögerungen verbunden wäre. Dieser "Lock-in-Effekt" sorgt für eine hohe Vorhersehbarkeit der Cashflows. 2026 profitiert Renk zudem von einem strukturellen Trend: der Hybridisierung von Schiffsantrieben. Die Fähigkeit, komplexe Getriebelösungen für kombinierte Diesel-Elektro-Antriebe zu liefern, macht Renk zum bevorzugten Partner für die nächste Generation von U-Jagd-Einheiten, die auf akustische Tarnung angewiesen sind.

Harvest Technology Group: Das digitale Bindeglied der Tiefsee

(WKN: A2PBHR | ISIN: AU0000074217)

Während Rheinmetall und Renk die physische Präsenz auf dem Wasser sicherstellen, adressiert die australische Harvest Technology Group die wohl größte Achillesferse moderner Operationen: die Datenübertragung. In einer Welt, in der Drohnen wie die MQ-9B zur maritimen Fernaufklärung eingesetzt werden, ist der Hunger nach Bandbreite gigantisch - doch auf offener See ist diese oft Mangelware.

Harvest hat eine proprietäre Software-Lösung entwickelt, die hochauflösende Video- und Sensordaten bei extrem niedrigen Bitraten nahezu in Echtzeit überträgt. Was nach einem IT-Detail klingt, ist in der Praxis der Unterschied zwischen Erfolg und Scheitern einer Mission. Ob bei der Fernsteuerung von unbemannten Unterwasserfahrzeugen (UUVs) oder der telemedizinischen Unterstützung auf Fregatten - Harvest liefert die Konnektivität dort, wo Satellitenverbindungen instabil oder überlastet sind. Für Investoren ist Harvest die "High-Margin-Wette" auf die Digitalisierung der Marine. Als Software-fokussiertes Unternehmen bietet es Skalierungspotenziale, die weit über den klassischen Anlagenbau hinausgehen.

Fazit: Synergie statt Einzelkampf

Der maritime Rüstungsmarkt des Jahres 2026 folgt einer neuen Logik. Es geht nicht mehr um "Stahl gegen Stahl", sondern um das perfekte Zusammenspiel von Hardware und Software.

  • - Rheinmetall?bietet die integrierte Plattform.
  • - Renk?liefert die notwendige physische Mobilität und Zuverlässigkeit.
  • - Harvest Technology?ermöglicht die digitale Handlungsfähigkeit in Echtzeit.

Für Anleger bedeutet dieser Umbruch eine Verschiebung der Chancen. Während klassische Werften oft mit niedrigen Margen und langen Bauzeiten kämpfen, erzielen die System- und Technologieanbieter durch ihre technologische Einzigartigkeit oft höhere Renditen. Die maritime Rüstung ist also kein kurzfristiger Trend, sondern eine langfristige Neuausrichtung der globalen Sicherheitsarchitektur.

-

Quellen:

https://harvest.technology/maritime-and-marine/

Renk wächst stark mit Verteidigungsaufträgen

https://www.marktundmittelstand.de/zukunftsmaerkte/rheinmetall-kauft-luerssen-marinesparte-ruestungsindustrie


---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".

Harvest Technology Group
ISIN: AU0000082422
https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Maritime Rüstung 2.0: Warum Rheinmetall, Renk und Harvest Technology das "Blue Growth"-Jahrzehnt dominieren appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,AT0000A25NJ6,AU0000082422,DE000RENK730

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.