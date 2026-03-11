EQS-News: Wolftank Group AG
Wolftank Group schließt Wasserstoff-Infrastrukturauftrag von TPER erfolgreich ab - zweite Tankstelle in Bologna fertiggestellt
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen, hat das im Februar 2025 angekündigte Wasserstoff-Infrastrukturprojekt für den italienischen Verkehrsbetreiber TPER erfolgreich abgeschlossen. Die schlüsselfertige Wasserstofftankstelle am Betriebshof Battindarno in Bologna wurde soeben fertiggestellt und wird in den kommenden Wochen in Betrieb gehen. Sie ermöglicht den Einsatz von emissionsfreien Wasserstoffbussen im öffentlichen Nahverkehr. Die von der Wolftank Group realisierte Anlage ist Teil eines umfassenden Investitionsprogramms von TPER. Der ÖPNV-Betreiber der Region Emilia-Romagna wird künftig 127 Wasserstoff-Busse betreiben und verfügt damit über die größte Wasserstoffbus-Flotte Italiens, ein Meilenstein für emissionsfreie Mobilität im öffentlichen Verkehr.
Hochmoderne Technologie für nachhaltige Mobilität
Erfolgreiche Umsetzung im Zeitplan
Diese Aufträge untermauern die starke Position der Wolftank Group bei der Mitgestaltung nachhaltiger regionaler Verkehrslösungen.
Wolftank Group-CEO Simon Reckla sagt: "Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts unterstreicht die Kompetenz und Innovationskraft der Wolftank Group im Bereich Wasserstoff-Infrastruktur. Mit der Fertigstellung der zweiten Tankstelle in Bologna haben wir gemeinsam mit TPER einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des öffentlichen Verkehrs geleistet. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie unsere schlüsselfertigen Lösungen die Energiewende in der Praxis ermöglichen. Wir sind stolz darauf, TPER bei diesem wegweisenden Schritt begleitet zu haben."
Über die Wolftank Group
