Unterföhring (ots) -Macht. Drohungen. Gegner einschüchtern. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten leben wieder mehr Menschen in Autokratien als in Demokratien. Warum erleben Autokratien weltweit so einen Zulauf? Ist die Demokratie ein Auslaufmodell? Und mit welchen Mitteln und Werkzeugen arbeiten die neuen starken Führungsfiguren, um an die Macht zu kommen und ihre Macht zu festigen? Gibt es einen gemeinsamen Bauplan für Autokratien? Diesen Fragen geht Thilo Mischke in seiner Prime-Time-Reportage "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten" nach - am Montag, 1. Dezember 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Dazu recherchiert der Journalist im Ungarn von Victor Orbán. In den USA, wo Präsident Donald Trump die älteste Demokratie der Welt ins Wanken bringt. Und in El Salvador, dem zentralamerikanischen Staat, der mit mehr als einem Prozent seiner Bevölkerung die höchste Gefangenenrate der Welt hat. Seit 2019 regiert von Präsident Nayib Bukele, der sich selbst "coolster Diktator der Welt" nennt - und mit seinem Regierungsstil selbst den US-Präsidenten inspiriert. Dabei fällt überall ein zentrales Bauteil auf - Thomas Greven (Sozialwiss.): "Propaganda ist quasi der Treibstoff für diese Autokratien. Ohne Propaganda wären sie gar nicht so mächtig geworden und könnten ihre Anhänger auch nicht so stark und so dauerhaft hinter sich versammeln."Wie weit ist Deutschland von dieser Entwicklung entfernt?Moderne Autokratien funktionieren weltweit nach einem ähnlichen Bauplan. Feindbilder schaffen. Emotionen schüren. Mittels Propaganda am Laufen halten. Sich demokratisch ans Steuer wählen lassen. Etwa ein Viertel der Deutschen kann sich vorstellen, durch einen starken Führer regiert zu werden. Wie autokratisch sind die Ziele der Rechten hierzulande? Und wie weit sind wir schon auf diesem Weg? Darüber diskutiert Thilo Mischke in "THILO MISCHKE. Dikta-Tour. Der Live-Talk zum Film" direkt im Anschluss an die ProSieben-Reportage live auf Joyn. Seine Gäste: Julius van de Laar (US-Experte, Kampagnenberater, Podcaster), Sally Starken (Politik-Journalistin, Autorin), Julia Ruhs (Journalistin) und Luna Möbius (Creatorin, Referentin für pol. Kommunikation)."THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten" - am Montag, 1. Dezember 2025, 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn."THILO MISCHKE. Dikta-Tour. Der Live-Talk zum Film", direkt im Anschluss, live auf Joyn.