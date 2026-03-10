Unterföhring (ots) -Mehr Raum für Musik. Mehr Raum für Talent. SAT.1 feiert ab Freitag zwei Wochenenden "The Voice Kids". Welche talentierten Kids ergreifen bereits diesen Freitag und Samstag (13. und 14. März) zur besten Sendezeit ihre Chance und sichern sich die letzten Plätze in den Teams von Michael Patrick Kelly, Leony, HE/RO und Alvaro Soler? Kann die 14-jährige Flavia aus dem Oldenburger Münsterland mit dem Song "Glacier Rivers" in die Fußstapfen von TVOG-Siegerin Malou Lovis treten? Drehen sich für Sarahs klassischen Operngesang (15 Jahre, Landkreis Bergstraße) alle vier Coach-Stühle um? Und reißt die erst achtjährige Ariana aus Berlin mit "Elefant" von LEA das Publikum und die Coaches von den Sitzen?Diese VoiceKids singen am Freitag, 13. März, in den Blind Auditions:- Davide (14, Raum Mainz) mit "Everything I Wanted" von Billie Eilish- Elias (12, Raum Passau) mit "Expresso und Tschianti" von Josh.- Ella (14, Raum Kempten im Allgäu) mit "Speechless" aus Disneys "Aladdin"- Flavia (14, Oldenburger Münsterland) mit "Glacier Rivers" von Malou Lovis- Helena (15, Raum Frankfurt a. M.) mit "Walzer" von Provinz- Isabella (10, Raum Aachen) mit "Gut Gemacht" von Ella Endlich- Lionella (14, Bezirk Tulln, Österreich) mit "Easy" von Loredana- Nisa (14 Jahre, Mannheim) mit "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" von Nena in der Version von Jan Delay- Rowan (12, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz) mit "Junge" von Die Ärzte- Sarah (15, Landkreis Bergstraße) mit "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" aus der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus MozartDiese VoiceKids singen am Samstag, 14. März, in den Blind Auditions:- Ariana (8, Berlin) mit "Elefant" von LEA- Elliot (10, Raum Darmstadt) mit "Auf den Grund" von Wincent Weiss- Emma (13, Landkreis Holzminden) mit "Better When I'm Dancin'" von Meghan Trainor- Lena (14, Südtirol, Italien) mit "Lightning" von Zoe Wees- Liam (13, Hanau) mit "Runaway Baby" von Bruno Mars- Lilith (14, Bezirk Lienz, Österreich) mit "Jesus, Take The Wheel" von Carrie Underwood- Linsay (15, Landkreis Merzig-Wadern) mit "Girls Just Wanna Have Fun" von Cyndi Lauper- Lionel (15, Raum Kassel) mit "What Was I Made For" von Billie Eilish- Marlene (14, Frankfurt a. M.) mit "That's So True" von Gracie Abrams- Nina und Roman (14 & 10, Bochum) mit "Cheek To Cheek" von Lady Gaga feat. Tony Bennett- Noah (13, Paderborn) mit "Talking To The Moon" von Bruno Mars- Pablo (12, Münster) mit "Aline" von ChristopheBereits eine Woche später stehen alle VoiceKids, die den Einzug in ein Coach-Team geschafft haben, am Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März, in den Battles und singen um den Einzug ins Finale.Die "The Voice Kids"-Wochenenden in SAT.1 und kostenfrei auf Joyn - diesen Freitag und Samstag, 13. und 14. März, um 20:15 Uhr sowie am Freitag, 20. März und Samstag, 21. März, um 20:15 UhrAlle Talente, Coach-Interviews und Bildmaterial sowie alle Infos zur neuen Staffel "The Voice Kids" finden Sie unter presse.sat1.dePressekontakt:Carina Castrovillariphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6232449