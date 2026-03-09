Unterföhring (ots) -Ein idyllischer Gänsehof im niedersächsischen Lohne. Hier ist die Welt scheinbar noch in Ordnung. Landwirtin Iris Tapphorn sieht das anders: "Mit meinem Gänsehof in Deutschland bin ich der Bürokratie ausgeliefert." In "Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?" am Dienstag, 10. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 erzählt sie Paul Ronzheimer, was das bedeutet. Für eine Motorsäge braucht sie einen Sachkunde-Schein. Für den Acker benötigt sie mehrere Kontroll-Apps auf dem Handy - jeden Handschlag muss sie mehrfach dokumentieren. Für ihre Sackkarre muss Iris Tapphorn sogar ein Fahrtenbuch führen. Und so geht es munter weiter. Wie bei der Gänsehof-Besitzerin schlägt der Bürokratie-Hammer an vielen Stellen in Deutschland voll zu. Paul Ronzheimer: "In dieser Folge zeige ich die Facetten des Bürokratie-Wahnsinns - von höchst dramatisch bis völlig absurd."Drei Beispiele:Er fährt nach Schleswig-Holstein, wo drei Gemeinden im Kreis Plön seit 1974 auf einen Radweg warten.Er trifft eine Sportlerin, die jährlich nachweisen muss, dass ihr ein Bein fehlt.Er besucht Tübingens Bürgermeister Boris Palmer, der daran verzweifelt, dass Straßen-Parkplätze mit waagerechter Ausrichtung teurer besteuert werden als die mit Längsausrichtung.Mit den Forderungen der Menschen im Land konfrontiert Paul Ronzheimer im anschließenden Talk den Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger. Was will er anpacken, damit der Bürokratie-Wahnsinn die Deutschen nicht länger im Griff hat und wie will er die immensen Summen reduzieren, die unser Verwaltungs-Apparat verschlingt?"Ronzheimer - Wie geht's, Deutschland?", Thema "Bürokratie-Wahnsinn", am Dienstag, 10. März 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Produziert wird die Reihe von i&u Studios GmbH im Auftrag von SAT.1.Pressekontakt:Sandra MohrContent Communicationsemail: sandra.mohr@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreineremail: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6231693