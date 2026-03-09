Unterföhring (ots) -Dieser Show kann niemand die Show stehlen: Der Auftakt der neuen Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" dominiert am Sonntag die Prime Time und kommt in der Overnight-Quote (vorläufig gewichtet) auf fantastische 18,2 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Mit einem Tagesmarktanteil von starken 8,7 Prozent gewinnt ProSieben den Sonntag unter den Privatsendern.Original-Moderator Joko Winterscheidt setzt sich zum Staffelauftakt im Finale gegen Ex-Tennisprofi Andrea Petkovic durch und darf seine Show behalten - vorerst.Nächster Versuch: Andrea Petkovic, Till Reiners und Nico Santos versuchen schon kommenden Sonntag erneut Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard nimmt Felix (31, aus Pößneck) hinterm Ratepult Platz. Nach seinem unglücklichen Ausscheiden zum Ende der letzten Staffel erhält Felix als erster Wildcard-Kandidat eine zweite Chance. Der 31-Jährige darf noch einmal versuchen, sich gegen die prominenten Kontrahent:innen durchzusetzen und das Finale zu erreichen. Nur wem es gelingt, Joko dort zu besiegen, gewinnt die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?"."Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf JoynBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 09.03.2026 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6231274