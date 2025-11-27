Aberdeen - Aberdeen Investments verzeichnet aktuell eine positive Dynamik in seinen Emerging Market Debt-Strategien (EMD). Das verwaltete Vermögen (AUM) ist dabei von 20 Milliarden US-Dollar Ende 2024 auf 22,4 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2025 angestiegen. Dieses Wachstum basiert auf einer erfolgreichen Kombination aus aktiven Anlagestrategien und Nettozuflüssen, die sich auf insgesamt 0,9 Milliarden US-Dollar in die EM-Unternehmens-, Lokalwährungs- ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.