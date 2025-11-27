Aberdeen - Aberdeen Investments verzeichnet aktuell eine positive Dynamik in seinen Emerging Market Debt-Strategien (EMD). Das verwaltete Vermögen (AUM) ist dabei von 20 Milliarden US-Dollar Ende 2024 auf 22,4 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2025 angestiegen. Dieses Wachstum basiert auf einer erfolgreichen Kombination aus aktiven Anlagestrategien und Nettozuflüssen, die sich auf insgesamt 0,9 Milliarden US-Dollar in die EM-Unternehmens-, Lokalwährungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab