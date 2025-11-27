Der deutsche Sportartikelhersteller Puma steht offenbar im Zentrum neuer Fusionsfantasien - und die kommen diesmal aus Asien. Wie aus Finanzkreisen zu hören ist, prüft die chinesische Anta Sports einen möglichen Einstieg bei Puma. Der chinesische Sportartikelkonzern, der bereits Marken wie Fila und Jack Wolfskin unter seinem Dach vereint, arbeitet demnach mit Beratern an einer Offerte und könnte sich im Ernstfall mit einem Finanzinvestor zusammentun. Die Spekulationen ließen die Puma-Aktie in Frankfurt zeitweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de