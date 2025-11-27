Der deutsche Sportartikelhersteller Puma steht offenbar im Zentrum neuer Fusionsfantasien - und die kommen diesmal aus Asien. Wie aus Finanzkreisen zu hören ist, prüft die chinesische Anta Sports einen möglichen Einstieg bei Puma. Der chinesische Sportartikelkonzern, der bereits Marken wie Fila und Jack Wolfskin unter seinem Dach vereint, arbeitet demnach mit Beratern an einer Offerte und könnte sich im Ernstfall mit einem Finanzinvestor zusammentun. Die Spekulationen ließen die Puma-Aktie in Frankfurt zeitweise ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.