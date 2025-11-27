Nach einem Kursanstieg von rund 700 Prozent seit 2023, 60 Prozent seit diesem Sommer und zweistelligen Zuwächsen seit unseres Kauftipps im September bleibt die Aktie von Kinross Gold ein bemerkenswert robuster Wert im Goldsektor. In einem Markt, der von Rekordpreisen des Edelmetalls und strukturellen Veränderungen geprägt ist, gewinnt das Papier zunehmend an Bedeutung für Anleger, die ihre Goldexponierung gezielt verbreitern möchten. Neubewertung ...

