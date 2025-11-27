DJ PTA-News: Wacker Chemie AG: WACKER konkretisiert Sparziele - München, 27. November 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wacker Chemie AG: WACKER konkretisiert Sparziele

München, 27. November 2025

München (pta000/27.11.2025/10:41 UTC+1)

• Einsparziel von über 300 Millionen Euro pro Jahr bekanntgegeben • Abbau von über 1.500 Stellen weltweit geplant • Projektteam erarbeitet Maßnahmen zur Zielerreichung • Umsetzung startet im ersten Quartal 2026 und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein

München - Angesichts der angespannten Geschäftslage hat WACKER im Oktober unter dem Namen PACE ein Projekt gestartet, um signifikant Kosten im Produktionsumfeld und in der Verwaltung zu sparen. Wie bereits bei der Vorlage der Zahlen zum 3. Quartal angekündigt, werden aktuell entsprechende Maßnahmen erarbeitet. Im Fokus stehen dabei vor allem fixe Herstellkosten. Das Unternehmen hat nun die Zielgröße für die geplanten Einsparungen definiert: Demnach sollen künftig mehr als 300 Millionen Euro jährlich eingespart werden. Dabei soll die Hälfte der Einsparungen aus einem Personalabbau resultieren. Im Rahmen des geplanten Abbaus sollen weltweit voraussichtlich mehr als 1.500 Stellen wegfallen. Der größte Teil der Stellen soll an den deutschen Standorten des Konzerns abgebaut werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

"Die Maßnahmen, um unsere Sparziele zu erreichen, werden aktuell erarbeitet", sagt WACKER Vorstandschef Christian Hartel. "Ziel ist es, durch die Einsparungen unsere Kosten auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. So bringen wir WACKER wieder auf Erfolgskurs." Gleichzeitig weist Hartel auf die Notwendigkeit wettbewerbsfähiger Rahmenbedingungen hin. "Insbesondere am Standort Deutschland erweisen sich die viel zu hohen Energiepreise und bürokratische Hemmnisse weiterhin als zentraler Bremsklotz für eine erfolgreiche Entwicklung der chemischen Industrie."

Wie viele andere Unternehmen in der Chemieindustrie steht WACKER wirtschaftlich unter Druck. Bereits bei der Vorlage der Zahlen zum 3. Quartal hatte der Konzern bekanntgegeben, dass das Jahresergebnis 2025 negativ ausfallen wird.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Wacker Chemie AG Gisela-Stein-Straße 1 81671 München Deutschland Ansprechpartner: Manuela Dollinger Tel.: +49 89 6279 1629 E-Mail: manuela.dollinger@wacker.com Website: www.wacker.com ISIN(s): DE000WCH8881 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764236460050 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 04:41 ET (09:41 GMT)