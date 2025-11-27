© Foto: Ying Tang - NurPhotoAlibaba bringt erstmals KI-Brillen mit eigener Qwen-Technologie auf den Markt und attackiert damit Metas Vorsprung. Der Konzern setzt auf ein breites Ökosystem.Alibaba beginnt erstmals mit dem Verkauf von Smart Glasses, die direkt auf die unternehmenseigene Künstliche Intelligenz Qwen zugreifen. Die neuen Quark S1 Modelle projizieren Informationen über ein durchsichtiges Display in das Sichtfeld. Kameras, Knochenleitungsmikrofone und austauschbare Batterien sollen bis zu 24 Stunden Betrieb erlauben. Damit positioniert sich Alibaba bewusst als Alternative zu Metas Ray-Ban-Modellen. KI-Strategie gewinnt an Tempo Der Launch folgt Alibabas Umbau zu einem KI-geführten Unternehmen. Vor wenigen …Den vollständigen Artikel lesen
