Calgary, Alberta - 27. November 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) ("Argyle" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens nun in der Lage ist, das Bohrprogramm auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté in der Region Bas-Saint-Laurent in der kanadischen Provinz Quebec aufzunehmen.
Die Bohrkampagne wird bis zu 3.000 Meter an NQ-Kernbohrungen umfassen, und die Bohrungen werden den vielversprechendsten Ergebnissen des erfolgreichen Feldprogramms des Unternehmens im Sommer nachgehen. Bei den Arbeiten im Sommer, die umfassende Kartierungen und Prospektionen beinhalteten, wurde ein Quarzithorizont im Kilometermaßstab definiert. Vier Proben aus diesem Horizont lieferten Analysewerte von bis zu 98 % SiO2; der Höchstwert lag bei 98,52 % SiO2 (Probe E715925).
Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp., sagt dazu: "Wir freuen uns mitteilen zu können, dass alle Genehmigungen vorliegen und die Mobilisierung der Bohrgeräte begonnen hat. Dieser Meilenstein trägt unserem Engagement Rechnung, durch disziplinierte Exploration einen Wert im neu entstehenden Siliziumdioxidkorridor von Quebec zu erschließen."
Abbildung 1. Geologische Karte des Konzessionsgebiets Lac Comporté mit den geplanten Bohrstandorten und -spuren.
Tabelle 1: Geplantes Bohrprogramm
UTME
UTMN
Azimut
Neigung
Tiefe (m)
420589
5298047
270
-45
250
420507
5297861
250
-45
125
420735
5298320
310
-45
150
421192
5297751
210
-45
150
421247
5297726
180
-45
125
421435
5297699
190
-45
200
422064
5297320
190
-45
200
422506
5297147
230
-45
200
422558
5296925
230
-45
200
421004
5297893
210
-45
200
421573
5297606
195
-45
125
421799
5297506
200
-45
125
421993
5297446
220
-45
125
422575
5296761
220
-45
150
420804
5297983
230
-45
150
421158
5297606
200
-45
150
421711
5297599
200
-45
150
421698
5297454
200
-45
125
gesamt
2.900 m
Abbildung 2: Siliziumdioxidergebnisse des Prospektionsprogramms. Die besten Ergebnisse lieferten vier Ziele mit Werten von bis zu 98 % SiO2.
Tabelle 2: Beste Siliziumdioxidwerte aus dem Konzessionsgebiet Lac Comporté
Probe
Ausbiss
Easting
Northing
SiO2
Al2O3
CaO
Fe2O3
K2O
TiO2
Wirts-gestein
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
E715925
COM-25-TG-039
422262
5298580
98,52
0,05
0,02
1,43
0,01
0,01
Quarzit
L769786
COM-25-AM-052
420496
5297855
98,42
0,09
0,02
1,03
0,02
0,01
Quarzit
L769778
COM-25-AM-027
421256
5297719
98,19
0,18
0,02
0,94
0,05
0,02
Quarzit
E972379
COM-25-FM-062
422292
5297977
98,18
0,17
0,03
1,10
0,02
0,01
Quarzit
Qualifizierter Sachverständiger
George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.
Analytische Protokolle
Die Proben wurden an die Einrichtung von ALS Canada Ltd. in Val d'Or (Québec) geliefert. Die Probenvorbereitung umfasst die Zerkleinerung zu 95 % auf eine Siebgröße von 2 mm und die anschließende Pulverisierung von 1 kg zu 90 % auf eine Siebgröße von 75 µm (CRU-33, PULP-32a). Die Proben wurden mittels abschließenden XRF-Verfahrens (ME-XRF26) auf ihre Lithogeochemie (Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SO3, SrO und TiO2) analysiert. Zur Analyse der Seltenerdmetalle und Spurenelemente (Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cu, Ce, Co, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, L, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, P, Pb, Pr, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr) wurden ein Vier-Säuren-Aufschluss und ein ICP-MS-Verfahren durchgeführt.
Über Argyle Resources Corp.
Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
'Jeffrey Stevens'
President & CEO
Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:
E-Mail: info@argyleresourcescorp.com
Tel: (825) 724-0033
Website: www.argyleresourcescorp.com
Zukunftsgerichtete Aussagen
Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Argyle erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen über die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens und die Verwendung des Erlöses aus dem Angebot beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die von Argyle auf der Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen wurden. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei sich einige dieser Faktoren der Kontrolle von Argyle entziehen. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Argyle nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren bzw. zu ändern, um dem Eintreten zukünftiger, unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen.
Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81979
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81979&tr=1
