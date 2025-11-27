Brennstoffzellen-Lösungen für Rechenzentren? Die schwedische PowerCell ist vorbereitet für einen potenziellen Boom. In dieser Woche haben die Skandinavier die Einführung der ersten Produkte seines neuen Stromerzeugungsportfolios bekanntgegeben. Nun muss PowerCell nur noch die PS auf die Straße bringen.Das Portfolio hat der Brennstoffzellen-Spezialist auf den Weg gebracht, um den wachsenden Bedarf an zuverlässiger, emissionsfreier Energie in Rechenzentren, dezentraler Energieversorgung, Notstromversorgung ...

