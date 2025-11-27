NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Technologieunternehmen Jenoptik habe den Abschied von Konzernchef Stefan Traeger bekanntgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Nachricht komme überraschend nach seiner Vertragsverlängerung erst im August 2024./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000A2NB601

