SAP bündelt seine Souveränitätsstrategie in einer neuen KI-Cloud, damit Europas Unternehmen KI ohne Kompromisse bei Regulierung und Datenhoheit nutzen können.SAP präsentiert die EU-KI-Cloud als strategisches Dach für alle bisherigen Initiativen zur europäischen Daten- und Technologiesouveränität. Das Unternehmen verspricht eine vollständige souveräne Cloud-Stapelarchitektur, die Kunden in Europa je nach Bedarf in SAP-Rechenzentren, auf europäischer Infrastruktur oder vollständig vor Ort nutzen können. Die Plattform soll gewährleisten, dass Daten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden und Unternehmen regulatorische Vorgaben ohne Abstriche erfüllen. Partnerschaft …

