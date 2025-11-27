© Foto: Stephen Chung - London News Pictures via ZUMAAnalysten erwarten, dass trotz verhaltener Konsumstimmung vor allem große Händler wie Amazon und Walmart vom Black Friday profitieren könnten.Einen Tag vor dem offiziellen Start des Black-Friday-Wochenendes richtet sich der Blick der Wall Street auf jene Einzelhandelsaktien, die vom größten Shopping-Event des Jahres profitieren könnten. Analysten erwarten, dass besonders Amazon, Walmart, TJX Companies und Burlington Stores in diesem Jahr zu den Gewinnern zählen dürften - trotz eines insgesamt gedämpften Konsumklimas. Goldman Sachs sieht "gemäßigtes, aber gesundes" Konsumumfeld In einer aktuellen Analyse fasste Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach die Ergebnisse einer Umfrage unter 1.000 …Den vollständigen Artikel lesen
