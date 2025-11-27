© Foto: SOPA Images - Sipa USA

EssilorLuxottica könnte schon 2026 zu den wachstumsstärksten europäischen Blue Chips gehören - dank eines Booms bei Smartglasses.Der italienisch-französische Brillenriese EssilorLuxottica profitiert nach Meinung von Analysten von einem klaren First-Mover-Vorteil im Smartglasses-Markt, einem Segment, das laut UBS bis 2040 auf rund 110 Milliarden Euro anschwellen könnte. Die Analysten erwarten, dass EssilorLuxottica dank starker Marken und zahlreicher Lizenzen besonders gut positioniert ist, um das noch junge Segment zu prägen. Bereits 2026 könnte das Unternehmen zweistellig wachsen, getragen von neuen Produkten wie Smartglasses und der geplanten Einführung der Stellest-Technologie in den …