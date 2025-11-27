Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 novembre/November 2025) - Effective immediately, Talent Infinity Resource Developments Inc. will be reinstated for trading.

The Company has rectified the situation that gave rise to the suspension.

_________________________________

Avec effet immédiat, Talent Infinity Resource Developments Inc. sera réintégrée à la négociation.

La Société a rectifié la situation qui a donné lieu à la suspension.

Effective Date/ Date Effective : Le 27 NOV 2025 Symbol(s)/Symbole(s) : TICO

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)