The following instruments on XETRA do have their first trading 30.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.01.2026
Aktien
1 CA30191G1000 Exxon Mobil Corp. CDR
2 BRUSIMACNOR3 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.
3 CA7149121443 Perseverance Metals Inc.
4 AU000000SFX6 Sheffield Resources Ltd.
5 CA8742231001 Talent Infinity Resource Developments Inc.
6 CA92528V2003 Versamet Royalties Corp.
7 AT100ASTA001 ASTA Energy Solutions AG
8 CA80401L8033 Satellos Bioscience Inc.
Anleihen/ETF/ETN
1 XS3285529148 Manitoba, Provinz
2 XS3285026665 Nationwide Building Society
3 XS3282975583 Saudi Arabian Oil Co.
4 XS3282973455 BMW Finance N.V.
5 DE000DJ9AV04 DZ BANK AG
6 DE000DJ9AV12 DZ BANK AG
7 DE000DJ9AV20 DZ BANK AG
8 DE000DJ9AV38 DZ BANK AG
9 DE000DJ9AV46 DZ BANK AG
10 IT0005692410 Italien, Republik
11 US91282CPV71 United States of America
12 XS3285499136 APCOA Group GmbH
13 XS3285553361 Aroundtown Finance S.a.r.l.
14 IT0005691354 Banca Sella Holding S.p.A.
15 XS3278662732 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
16 USP3143NBZ61 Corporación Nacional del Cobre de Chile
17 XS3285368620 Ecuador, Republik
18 IT0005691081 ICCREA Banca
19 FR0014015XO5 Ile-de-France Mobilités
20 US91282CPU98 United States of America
21 XS3283442112 Ecuador, Republik
22 XS3284960625 Kamerun, Republik
23 XS3286502821 National Grid Electricity Transmission PLC
24 XS3283469313 Saudi Arabian Oil Co.
25 XS3282974933 Saudi Arabian Oil Co.
26 XS3282975740 Saudi Arabian Oil Co.
27 NO0013713123 Norwegen, Königreich
28 DE000A460QB0 Sachsen-Anhalt, Land
29 US91282CPW54 United States of America
30 IE000953I6Z4 CT QR Series US Equity Active UCITS ETF
31 IE0007YZZZN7 Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF
32 DE000A4AKZB4 VanEck Celestia ETN
33 DE000A4A5Z07 VanEck Pyth ETN
34 DE000A4A5Z72 VanEck Sui ETN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 30.01.2026
Aktien
1 CA30191G1000 Exxon Mobil Corp. CDR
2 BRUSIMACNOR3 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A.
3 CA7149121443 Perseverance Metals Inc.
4 AU000000SFX6 Sheffield Resources Ltd.
5 CA8742231001 Talent Infinity Resource Developments Inc.
6 CA92528V2003 Versamet Royalties Corp.
7 AT100ASTA001 ASTA Energy Solutions AG
8 CA80401L8033 Satellos Bioscience Inc.
Anleihen/ETF/ETN
1 XS3285529148 Manitoba, Provinz
2 XS3285026665 Nationwide Building Society
3 XS3282975583 Saudi Arabian Oil Co.
4 XS3282973455 BMW Finance N.V.
5 DE000DJ9AV04 DZ BANK AG
6 DE000DJ9AV12 DZ BANK AG
7 DE000DJ9AV20 DZ BANK AG
8 DE000DJ9AV38 DZ BANK AG
9 DE000DJ9AV46 DZ BANK AG
10 IT0005692410 Italien, Republik
11 US91282CPV71 United States of America
12 XS3285499136 APCOA Group GmbH
13 XS3285553361 Aroundtown Finance S.a.r.l.
14 IT0005691354 Banca Sella Holding S.p.A.
15 XS3278662732 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
16 USP3143NBZ61 Corporación Nacional del Cobre de Chile
17 XS3285368620 Ecuador, Republik
18 IT0005691081 ICCREA Banca
19 FR0014015XO5 Ile-de-France Mobilités
20 US91282CPU98 United States of America
21 XS3283442112 Ecuador, Republik
22 XS3284960625 Kamerun, Republik
23 XS3286502821 National Grid Electricity Transmission PLC
24 XS3283469313 Saudi Arabian Oil Co.
25 XS3282974933 Saudi Arabian Oil Co.
26 XS3282975740 Saudi Arabian Oil Co.
27 NO0013713123 Norwegen, Königreich
28 DE000A460QB0 Sachsen-Anhalt, Land
29 US91282CPW54 United States of America
30 IE000953I6Z4 CT QR Series US Equity Active UCITS ETF
31 IE0007YZZZN7 Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF
32 DE000A4AKZB4 VanEck Celestia ETN
33 DE000A4A5Z07 VanEck Pyth ETN
34 DE000A4A5Z72 VanEck Sui ETN
© 2026 Xetra Newsboard