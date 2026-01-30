Anzeige
Freitag, 30.01.2026
WKN: A1H4S3 | ISIN: AU000000SFX6 | Ticker-Symbol: 28H
Frankfurt
30.01.26 | 08:24
0,040 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
SHEFFIELD RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
SHEFFIELD RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
ASTA ENERGY SOLUTIONS
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ASTA ENERGY SOLUTIONS AG43,1900,00 %
PERSEVERANCE METALS INC0,5570,00 %
SATELLOS BIOSCIENCE INC--
SHEFFIELD RESOURCES LIMITED0,0400,00 %
TALENT INFINITY RESOURCE DEVELOPMENTS INC0,0470,00 %
VANECK CELESTIA ETN0,966+7,10 %
VANECK PYTH ETN1,257-2,18 %
VANECK SUI ETN4,453-5,13 %
VERSAMET ROYALTIES CORPORATION8,0970,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.