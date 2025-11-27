DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat

München (pta000/27.11.2025/16:45 UTC+1)

München, 27. November 2025 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) teilt mit, dass in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. November 2025 die folgenden Beschlüsse gefasst wurden:

• Das Aufsichtsratsmitglied Oliver Haseley wurde mit 98,92% der Stimmen von der Hauptversammlung abberufen. • Das Aufsichtsratsmitglied Arnd Kumpmann wurde mit 98,92% der Stimmen von der Hauptversammlung abberufen. • Das Aufsichtsratsmitglied Frank Hübscher wurde mit 98,92% der Stimmen von der Hauptversammlung abberufen. • Als Aufsichtsratsmitglied wurde mit 98,40% der Stimmen von der Hauptversammlung gewählt: Herr Christian Bacherl. • Als Aufsichtsratsmitglied wurde mit 98,40% der Stimmen von der Hauptversammlung gewählt: Frau Anna

Pouskouri-Reiche. • Als Aufsichtsratsmitglied wurde mit 98,40% der Stimmen von der Hauptversammlung gewählt: Herr Markus Gastinger.

Weitere Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung nicht gefasst.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: sdm SE Ranertstraße 5 81249 München Deutschland Ansprechpartner: Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de Website: www.sdm-se.de ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764258300082 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 10:45 ET (15:45 GMT)