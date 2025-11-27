Anzeige
WKN: A3CM70 | ISIN: DE000A3CM708 | Ticker-Symbol: 75S
Xetra
26.11.25 | 17:36
1,500 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SDM SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SDM SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1801,83017:43
Dow Jones News
27.11.2025 17:21 Uhr
183 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat

DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

sdm SE: Veränderungen im Aufsichtsrat

München (pta000/27.11.2025/16:45 UTC+1)

München, 27. November 2025 - Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) teilt mit, dass in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 27. November 2025 die folgenden Beschlüsse gefasst wurden:

• Das Aufsichtsratsmitglied Oliver Haseley wurde mit 98,92% der Stimmen von der Hauptversammlung abberufen. • Das Aufsichtsratsmitglied Arnd Kumpmann wurde mit 98,92% der Stimmen von der Hauptversammlung abberufen. • Das Aufsichtsratsmitglied Frank Hübscher wurde mit 98,92% der Stimmen von der Hauptversammlung abberufen. • Als Aufsichtsratsmitglied wurde mit 98,40% der Stimmen von der Hauptversammlung gewählt: Herr Christian Bacherl. • Als Aufsichtsratsmitglied wurde mit 98,40% der Stimmen von der Hauptversammlung gewählt: Frau Anna

Pouskouri-Reiche. • Als Aufsichtsratsmitglied wurde mit 98,40% der Stimmen von der Hauptversammlung gewählt: Herr Markus Gastinger.

Weitere Beschlüsse wurden von der Hauptversammlung nicht gefasst.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      sdm SE 
           Ranertstraße 5 
           81249 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Tobias Bodamer 
Tel.:         +49 89 5529 1150 
E-Mail:        investorrelations@sdm-se.de 
Website:       www.sdm-se.de 
ISIN(s):       DE000A3CM708 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764258300082 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 10:45 ET (15:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
