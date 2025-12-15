DJ PTA-News: sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im Vorstand und stärkt Managementteam mit Branchenexperten

sdm SE: sdm SE sichert Kontinuität im Vorstand und stärkt Managementteam mit Branchenexperten

München (pta000/15.12.2025/15:35 UTC+1)

• Vertragsverlängerung von CEO Jens-Peter Neumann bis Ende 2028 beschlossen • Andreas Schindler wird zum 16. Dezember 2025 in den Vorstand berufen • Vorstandsteam vollständig aufgestellt - klare Fokussierung auf KRITIS-Strategie

München, 15. Dezember 2025 - Der Aufsichtsrat der sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) hat in seiner jüngsten Sitzung wichtige personelle Weichenstellungen für die weitere strategische Entwicklung der Gesellschaft vorgenommen.

Der Aufsichtsrat hat den Vertrag mit dem amtierenden Vorstandsvorsitzenden (CEO) Jens-Peter Neumann um weitere drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Mit dieser Entscheidung unterstreicht der Aufsichtsrat das Vertrauen in die erfolgreiche Arbeit von Herrn Neumann.

Jens-Peter Neumann war ursprünglich temporär aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt worden. In dieser Zeit hat er maßgeblich die Neuausrichtung der Führungsstruktur vorangetrieben, das wesentliche Managementteam erneuert und unter seiner Ägide die strategische Positionierung der sdm Gruppe mit einem klaren Fokus auf vier sicherheitsrelevante KRITIS-Sektoren entwickelt und initiiert. Diese Strategie bildet die Grundlage für nachhaltiges, profitables Wachstum in den kommenden Jahren.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat beschlossen, Andreas Schindler mit Wirkung zum 16. Dezember 2025 in den Vorstand der sdm SE zu berufen. Herr Schindler ist seit dem 1. Januar 2025 Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH und wird diese Funktion auch künftig ausüben.

Als Chief Security Officer (CSO) wird Herr Schindler im Vorstand der sdm SE künftig insbesondere die Verantwortungsbereiche Security, Operations und Technologie übernehmen. Er verfügt über langjährige und umfassende Erfahrung in der Sicherheitsdienstleistungsbranche und hat seine operative wie strategische Kompetenz bereits innerhalb der SDM GROUP unter Beweis gestellt.

Mit der Berufung von Andreas Schindler ist das Vorstandsteam der sdm SE vollständig aufgestellt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christian Bacherl, erklärt hierzu:

"Wir freuen uns sehr, Jens-Peter Neumann für weitere drei Jahre als CEO der sdm SE verpflichtet zu haben. Er hat in kurzer Zeit entscheidende Impulse gesetzt, die Führungsmannschaft neu aufgestellt und die strategische Ausrichtung der Gruppe klar definiert.

Gleichzeitig gewinnen wir mit Andreas Schindler einen ausgewiesenen Sicherheitsexperten für den Vorstand, der sich bereits innerhalb des Konzerns bewährt hat. Aus Sicht des Aufsichtsrats verfügt die sdm SE damit über ein stabiles, erfahrenes und komplementär aufgestelltes Führungsteam, das hervorragend positioniert ist, unsere Strategie in den kommenden Jahren konsequent umzusetzen."

Über die SDM GROUP

Die sdm SE ist die Holdinggesellschaft der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG, Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH sowie RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit über 600 Mitarbeitenden zählt die SDM GROUP zu den führenden Sicherheitsdienstleistern in Süd- und Westdeutschland. Das Leistungsspektrum reicht von Werk- und Objektschutz über Revier- und Streifendienste, Event Security und Special Security Services bis hin zur Beratung und Umsetzung komplexer Sicherheitskonzepte im KRITIS-Umfeld.

Kontakt: sdm SE Tobias Bodamer Tel.: +49 89 5529 1150 E-Mail: investorrelations@sdm-se.de www.sdm-se.de

