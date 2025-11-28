ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Kapitalerhöhung

ASMALLWORLD AG lädt Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung ein



28.11.2025 / 00:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

ASMALLWORLD AG lädt Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung ein 27.11.2025 Die ASMALLWORLD AG gibt heute die Einladung zu einer virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung am 19. Dezember 2025 bekannt. Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären eine umfassende Flexibilisierung der Kapitalstruktur, um strategische Wachstumsoptionen und Finanzierungsmöglichkeiten bestmöglich nutzen zu können. Die ausserordentliche Generalversammlung findet am 19. Dezember 2025 um 09:30 Uhr statt und wird gemäss Art. 11 der Statuten rein virtuell über die Plattform www.gvote.ch abgehalten. Der Verwaltungsrat stellt folgende Anträge an die ausserordentliche Generalversammlung: 1. Erweiterung des Kapitalbands Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung von Art. 3a der Statuten. Das Kapitalband soll auf das gesetzlich zulässige Maximum erweitert werden. Neue Untergrenze: CHF 7'230'729.00

CHF 7'230'729.00 Neue Obergrenze: CHF 21'692'185.00

CHF 21'692'185.00 Ermächtigung: Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, das Aktienkapital bis zum 30. November 2030 innerhalb dieser Bandbreite beliebig zu erhöhen oder herabzusetzen. Dies entspricht einer maximalen Ausgabe von bis zu 7'230'728 neuen Namenaktien bzw. einer Vernichtung von ebenso vielen Aktien. 2. Erhöhung des bedingten Kapitals für Beteiligungsprogramme Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss Art. 3b der Statuten. Erhöhung: Um CHF 2'820'485.00 auf neu CHF 4'820'485.00 .

Um CHF 2'820'485.00 auf neu . Zudem wird die Formvorschrift für die Ausübung von Optionen modernisiert (schriftlich oder per E-Mail). 3. Erhöhung des bedingten Kapitals zu Finanzierungszwecken Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss Art. 3c der Statuten. Erhöhung: Um CHF 1'410'242.00 auf neu CHF 2'410'242.00 .

Um CHF 1'410'242.00 auf neu . Dieses Kapital dient der Bedienung von Wandelanleihen, Optionen oder ähnlichen Finanzinstrumenten. Organisatorisches Die Einladungen inklusive der persönlichen Zugangsdaten für die elektronische Abstimmungsplattform werden den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären bis zum 1. Dezember 2025 per Post zugestellt. Die elektronische Stimmabgabe ist ab dem 29. November 2025 möglich. Die vollständige Einladung mit den detaillierten Wortlauten der Statutenänderungen ist auf der Website der Gesellschaft unter www.asmallworldag.com/de/financial-reports verfügbar. Die Einladung wird fristgerecht am 28. November 2025 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) publiziert und ist zudem auf der Website der Gesellschaft verfügbar: www.asmallworldag.com/financial-reports Diese Pressemitteilung finden Sie unter www.asmallworldag.com . Die ASMALLWORLD Gruppe Das Unternehmen betreibt rund um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ein Luxusreise-Ökosystem, das anspruchsvollen Reisenden und Branchenpartnern zur Verfügung steht. Das soziale Netzwerk ASMALLWORLD ist im Kern eine vertrauenswürdige Community für moderne Luxusreisende und bietet eine Plattform, um Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und eine Fülle von Reisevorteilen zu genießen. ASMALLWORLD-Mitglieder können über die App und die Website miteinander in Kontakt treten, Reiseinspirationen erhalten und sich jedes Jahr bei über 800 ASMALLWORLD-Veranstaltungen weltweit persönlich treffen, darunter zwanglose Zusammenkünfte, Zugang zu exklusiven Produkteinführungen, Galas, großen globalen Sportveranstaltungen und größeren Flaggschiff-Wochenenderlebnissen an ikonischen Reisezielen wie Saint-Tropez und St. Moritz. Über das soziale Netzwerk hinaus erstreckt sich die ASMALLWORLD-Gruppe auf maßgeschneiderte Reiseplanung, Luxushotellerie und strategische B2B-Kooperationen. Durch ihr vielfältiges Portfolio fördert die Gruppe eine gleichgesinnte globale Gemeinschaft, kuratierte Angebote und maßgeschneiderte Lösungen und prägt damit die Entwicklung des Luxusreisens. Weitere Unternehmen im Reise-Ökosystem von ASMALLWORLD sind: ASMALLWORLD Collection, eine hochwertige Online-Hotelbuchungsplattform, die den "ASMALLWORLD VIP-Rate" mit exklusiven Vorteilen ohne zusätzliche Kosten anbietet. ASMALLWORLD Bespoke Travel, ein hochwertiges Reisebüro, das personalisierte Reisekurationsdienste anbietet. ASMALLWORLD DISCOVERY, Teil der Global Hotel Alliance; unterstützt unabhängige Hotels durch den Zugang zum GHA DISCOVERY-Treueprogramm. ASMALLWORLD Hospitality, eine Beratungsfirma für Gastgewerbe und Management, die Eigentümer und Entwickler in allen Phasen des Lebenszyklus von Vermögenswerten unterstützt. First Class & More, ein abonnementbasierter smarter Luxusreiseservice, der Insiderpreise anbietet. The World's Finest Clubs, der führende Nachtleben-Concierge, der VIP-Zugang zu den besten Veranstaltungsorten weltweit bietet. Jetbeds, eine Premium-Buchungsplattform für erschwingliche Business- und First-Class-Flüge, die exklusive Angebote, fachkundige Beratung und personalisierten Service bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldbespoke.com www.asmallworlddiscovery.com www.asmallworldhospitality.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.jetbeds.com Kontakt ASMALLWORLD AG

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. ISIN CH0404880129

