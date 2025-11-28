Am Donnerstag stiegen die Aktien von Bechtle um 8,89 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 43,34 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 43,40 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuf Wochensicht zeigt die Bechtle-Aktie mit einem Plus von rund 13 Prozent eine beeindruckende Entwicklung. Im bisherigen Jahresverlauf steht das Wertpapier mit ...

