Batterierecycling im Trend: Iondrive, Umicore und Glencore im Branchenvergleich

Drei Unternehmen zwischen Technologieentwicklung, Materialkreisläufen und wachsender Industrienachfrage

Markteinordnung: Batterierecycling wird zur strategischen Schlüsselbranche

Mit der zunehmenden Elektrifizierung in Mobilität, Industrie und Energieversorgung wächst der Druck auf Lieferketten für Batterierohstoffe. Die wachsende Menge an Altbatterien und Produktionsabfällen macht es notwendig, Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan in geschlossenen Kreisläufen nutzbar zu machen.

Iondrive Limited (WKN A3DCR9, ISIN AU000000ION1)

Iondrive entwickelt lösungsmittelbasierte Verfahren, um wertvolle Metalle aus sogenannter Black Mass zurückzugewinnen. Ziel ist es, materialeffiziente Prozesse bereitzustellen, die kostengünstiger und flexibler sind als klassische hydrometallurgische Recyclingmethoden.

Umicore SA (WKN A2QMN3, ISIN BE0974320526)

Umicore zählt zu den etabliertesten europäischen Unternehmen im Bereich Metall- und Batterierecycling. Das Unternehmen betreibt bereits großskalige Anlagen zur Verarbeitung von Altbatterien und industriellen Reststoffen, wobei Nickel, Kobalt und andere Batteriematerialien zurückgewonnen werden.

Glencore plc (WKN A1JAGV, ISIN JE00B4T3BW64)

Glencore ist ein globaler Rohstoffkonzern mit breiter Expertise in der metallurgischen Verarbeitung. Recycling spielt innerhalb des Geschäftsmodells eine zunehmende Rolle, insbesondere im Bereich der Batteriemetalle.

Branchenvergleich: Drei Positionierungen im selben Zukunftsmarkt

Eine Gegenüberstellung zeigt unterschiedliche Rollen im entstehenden Batteriekreislauf:

Iondrive: Innovationsorientierter Technologieanbieter, der flexible und kosteneffiziente Verfahren anstrebt, allerdings noch vor dem industriellen Durchbruch steht.

Umicore: Europäischer Branchenführer mit etablierten Anlagen, integrierter Wertschöpfung und industriellem Know-how.

Glencore: Globaler Metallkonzern, der Recyclingprozesse mit bestehenden Großanlagen kombiniert und damit Skalenvorteile nutzt.

Gemeinsam bedienen alle drei Unternehmen ein Marktsegment, das durch Regulatorik, Energiepolitik und steigende Rohstoffnachfrage strukturell wächst. Der Wettbewerb im Batterierecycling wird durch Technologie, Kapazitäten, regionale Verfügbarkeit und regulatorische Vorgaben geprägt. Während Iondrive auf neue Verfahren setzt, bietet Umicore industrielle Kontinuität, und Glencore kann über globale Infrastruktur großvolumige Rückgewinnungsprozesse einbinden. Der Trend zur Kreislaufwirtschaft spricht dafür, dass die Nachfrage nach recycelten Batteriematerialien weiter steigen wird - und damit die Bedeutung dieser drei Unternehmen im internationalen Vergleich.

https://www.windkraft-journal.de/2025/11/14/iondrive-beteiligt-sich-am-aufbau-einer-nachhaltigen-batterierecyclingindustrie-in-deutschland/218507

