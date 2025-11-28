© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

Baidu rückt mit seinen Kunlun-KI-Chips in die Nvidia-Lücke vor. Engpässe, Politik und boomender KI-Bedarf treiben das Geschäft - und machen Baidu zum neuen Hoffnungsträger der chinesischen Halbleiterbranche.Baidu rückt mit großen Schritten ins Zentrum der chinesischen Halbleiterstrategie und entwickelt sich nach Einschätzung mehrerer Analysten zum wichtigsten Hoffnungsträger des Landes im Bereich KI-Chips. Während Nvidia aufgrund der US-Exportregeln weitgehend vom chinesischen Markt abgeschnitten ist, drängt Baidus Chip-Tochter Kunlunxin in genau jene Lücke, die der Branchenprimus hinterlässt. Der Konzern, der lange vor allem als Suchmaschinenbetreiber bekannt war, hat in den vergangenen …