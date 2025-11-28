HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 36,10 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner hob am Donnerstagabend seine Schätzungen für Barmittelzuflüsse und Dividenden der Italiener an. Er ging damit auf die Präsentation Anfang Oktober sowie die Neunmonatszahlen ein. Die Bewertung der Aktien hält er für attraktiv./rob/ag/mis



