FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 4400 auf 4900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank neuartiger Produkte wie E-Zigaretten sowie des verbesserten Margenprofils sollte der Konzern im kommenden Jahr den Gewinn stabil halten, nachdem er bisher mit einem Rückgang gerechnet habe, schrieb Damian McNeela in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick./gl/ag



ISIN: GB0002875804





