Die Commerzbank glänzt mit starken Quartalszahlen, stabiler Mitarbeiterzufriedenheit und steigenden Aktienkursen. Dennoch sorgt der Teilrückzug von Großinvestor BlackRock für Irritationen - ausgerechnet auf dem Höhepunkt der Kursrally. Experten rätseln, ob es sich um taktische Gründe handelt oder ob BlackRock Risiken sieht, die andere übersehen.Finanzriese auf Rückzugskurs Ein Anstieg des Aktienkurses und gleichzeitig sinkende Beteiligung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.