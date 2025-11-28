Die Lufthansa Group erweitert ihr digitales Angebot und ermöglicht durch eine Kooperation mit Klarna und Adyen flexible Zahlungsmodelle für Flugbuchungen. Kunden können Tickets nun auch später oder in Raten zahlen - zunächst in zehn Ländern, mit geplanter Ausweitung bis 2026. Ziel ist es, den Buchungsprozess kundenfreundlicher zu gestalten und sich durch mehr Komfort im Wettbewerb zu positionieren.Neue Zahlungsfreiheit über Klarna und Adyen ...

