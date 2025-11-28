EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Labels AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

United Labels AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



28.11.2025 / 12:58 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die United Labels AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2025

Ort: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.11.2025

Ort: https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/financial-reports/





